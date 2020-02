Mysterie in kringwinkel: Dame in fotoboek poseert met alle grote Hollywoodsterren

Mortsel -

Het geefpunt van kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel heeft vorige week een bijzonder fotoalbum ontvangen. Een dame poseert op de foto’s met de grootste Hollywoodsterren uit de jaren negentig, van Johnny Depp in zijn jonge jaren tot Julia Roberts. Normaal worden persoonlijke foto’s vernietigd, maar Opnieuw & Co vreest dat deze unieke verzameling mogelijk per ongeluk binnen werd gebracht.