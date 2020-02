Dertigers dringen gewapend woning binnen voor ripdeal: “Uit op emmers vol geld”

Drie mannen uit Hechtel-Eksel en Maasmechelen riskeren celstraffen van 28 maanden en geldboetes van 1.600 euro omdat ze gewapend een woning in Maasmechelen binnendrongen. De mannen wilden ‘emmers vol geld’ stelen van een dealer. Hierbij hielden ze de moeder en zus van de man onder schot.

Op 13 september 2017 braken twee mannen via de garagepoort binnen in een woning in Maasmechelen. Ze werden getipt door hun 30-jarige vriend uit Maasmechelen. De dealer die er woonde zou ‘emmers vol geld ...