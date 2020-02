Luca Brecel (WR 36) plaatste zich donderdagmiddag na een onwaarschijnlijke thriller voor de achtste finales van het Welsh Open. In de derde ronde klopte Brecel de Chinees Tian Pengfei (WR 58) nadat de zwarte bal in het beslissende frame bij 67-67 opnieuw op tafel moest (4-3).

Brecel was dankzij knappe breaks van 81 en 128 uitgelopen tot 3-0 maar de ervaren Chinees knokte zich terug in de match via een 57-break en kreeg Brecel aan het wankelen. Bij ...