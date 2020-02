WZC Huyse Elckerlyc viert Valentijn

Millen

Riemst - Afgelopen week stond in het teken van de liefde. Er werden tal van activiteiten georganiseerd in wzc Huyse Elckerlyc, gaande van een liefdesquiz tot een overheerlijk ontbijtbuffet.

Het hoogtepunt van deze week was het defilé van de trouwjurken. Tal van oudere en hedendaagse trouwjurken werden geshowd door de teamleden. Bruidegom van dienst was de 91- jarige Ferdinand Mengels. Hij opende deze show met een openingsdans, waarbij hij zelfs op de knie ging voor zijn bruid. Het was een heus kippenvelmoment! Ook Quita, de trouwe viervoeter heeft zich van haar beste kant laten zien. Want zij bracht de ringen. Afsluiten werd er gedaan met een glaasje bubbels en een hapje.

We blikken alvast terug op een liefdevolle hartverwarmende week die tot stand kwam door vele helpende handen en kijken al uit naar een volgende editie!