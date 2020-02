‘Happy Galentine’s Day’ net voor Valentijn, maar wat is dat eigenlijk?

Op vrijdag 14 februari vieren veel koppels Valentijn, maar een dag eerder duikt steeds vaker de afgeleide term ‘galentine’ op. Het concept erachter? Tijd spenderen met een vrouw naar je hart, omdat jullie als (single) vriendinnen veel hebben aan elkaar.

Gal is een Engelse term die verwijst naar je vrouwelijke vrienden die er altijd voor je zijn. Noem ze gerust je beste vriendinnen, je meiden, je maatjes door dik en dun. Het woord werd voor het eerst samengevoegd met ‘Valentine’ in de komische serie ‘ Parks and Recreation’ in 2010. In de aflevering ‘Galentine’s Day’ zegt Leslie Knope, het personage van hoofdrolspeelster Amt Poehler, wat de dag voor haar betekent.

“Bij Galentine’s Day draait het erom om je vriendinnen te vieren. Elk jaar op 13 februari laten mijn vriendinnen hun echtgenoten of vriendjes thuis en vieren we onze vriendschap met een ontbijt. De dag staat in het teken van vrouwen die vrouwen vieren. Het zou een nationale feestdag moeten zijn.”

Een platonische vriendinnendag, dus. “Begrijpelijk, want mensen halen erg veel uit hun vriendschappen”, vindt Selma Franssen, auteur van ‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’. Wist je trouwens dat er een gelijkaardige afleiding bestaat voor Thanksgiving? Met de benaming Friendsgiving wordt benadrukt dat je de dag, traditioneel gevierd met familie, met vrienden doorbrengt.

Cadeautje

