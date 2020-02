“Er is geen reden tot paniek, maar we moeten alert blijven.” Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) donderdagochtend over het coronavirus op een bijeenkomst van alle Europese gezondheidsministers.

“Er zijn momenteel veertig patiënten met het coronavirus in Europa, we hebben één besmetting in ons land, maar we moeten de situatie natuurlijk constant opvolgen.”

Racisme

Op de vraag of er nog extra maatregelen ...