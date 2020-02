Actrice Rose McGowan sneert naar Natalie Portman: “Je geeft niets om andere vrouwen”

Dat Natalie Portman op de Oscars een cape droeg met de namen van vrouwelijke regisseurs die niet waren genomineerd, is bij haar collega Rose McGowan in slechte aarde gevallen.

Op de rode loper van de Oscars was Natalie Portman een opmerkelijke verschijning omdat ze een cape droeg over haar jurk van Dior, waarop in gouden letters de namen van vrouwelijke regisseurs waren geborduurd. Onder hen Céline Sciamma (Portrait de la jeune fille en feu), Greta Gerwig (Little women) en Lulu Wang (The farewell). Portman wilde daarmee een statement maken, omdat voor het zoveelste jaar op rij bijna alle genomineerde regisseurs mannen waren.

Geen applaus

Maar van Rose McGowan kreeg ze geen applaus, integendeel. De Amerikaanse actrice, een slachtoffer van Harvey Weinstein en belangrijke voortrekker van de #Metoobeweging, noemt de protestactie van Portman nep. “Ik vind het activisme van mensen zoals Portman ronduit beledigend voor alle anderen die wel moeite doen. Ik schrijf dit niet omdat ik verbitterd ben, maar uit walging”, begint McGowan haar betoog dat ze publiceerde op Facebook.

“Natalie, je hebt in je lange carrière met slechts twee vrouwelijke regisseurs gewerkt, en een van hen was je dan nog zelf. Je runt een productiebedrijf dat exact één regisseuse heeft ingehuurd, jijzelf”, aldus McGowan.

Onoprecht

“Wat is dat toch met actrices zoals jij? Jullie A-listers zouden de wereld kunnen veranderen mocht je voor een keer een standpunt innemen in plaats van zelf deel van het probleem te zijn. Ja Natalie, jij bent het probleem. Lippendienst is het probleem. Onoprechte steun voor andere vrouwen is het probleem.”

“Ik viseer jou nu omdat je de laatste bent in een lange lijn actrices die zich voordoen als een vrouw die bezorgd is om andere vrouwen. Actrices die zogezegd vrouwen steunen, maar in realiteit niet veel doen. (...) Er is geen wet die stelt dat je vrouwen moet inhuren of vrouwen moet steunen. En uiteraard, wees altijd jezelf. Maar stop met ons proberen te laten geloven dat je iemand anders aanmoedigt buiten jezelf”, besluit McGowan.