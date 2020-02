Carnavalskriebels bij de kleinste kleuters van GO! BS De Sprong

Maaseik - De peuters en kleinste kleutertjes van GO! BS Het Sprongetje genieten weer van twee sfeervolle carnavalsweken! Schilderen, boekjes lezen, activiteitjes met klei, verkleedpartijtjes, dansen, spelen met confetti… Alles komt aan bod in onze klasjes!

Dankzij mama Conny en haar zus Rebecca konden we ook genieten van een heerlijke verwenvoormiddag: de kleutertjes werden mooi geschminkt. Van Spiderman tot een stoere piraat of poesjes en een prachtige prinses met glitters, alles kon! Verder werden we door hen ook nog eens getrakteerd: onze kindjes kregen heerlijk versgebakken carnavalskoekjes! Graag dan ook een welgemeende dankjewel aan mama Conny en Rebecca om deze voormiddag samen met ons door te brengen!

Als klap op de vuurpijl zal er nog een heuse optocht door de straten van Maaseik trekken waar de grote kinderen van onze school vol enthousiasme aan zullen deelnemen! We kijken er alvast naar uit!