RIDGID kookt 4.000 euro bij elkaar

Sint-Truiden - Voor het tweede jaar op rij toonden de medewerkers van Ridge Tool Europe (RIDGID) in Sint-Truiden hun warm hart voor Limburg.

Met hun actie 'Koken voor Life' verzamelden ze 2.300 euro. RIDGID dikte dit bedrag verder aan tot maar liefst 4.000 euro. Deze middelen gaan integraal naar kansenbevorderende projecten voor kwetsbare kinderen in onze provincie.

“Voor onze medewerkers is De Warmste Week steeds een leuke periode. We gaan dan om beurten aan de slag in de keuken, wat zorgt voor een leuke sfeer en de kans geeft om mekaar eens in een andere omgeving te leren kennen. Als we tegelijkertijd hiermee ook nog wat kunnen terug doen voor de maatschappij via Een Hart voor Limburg, is dat een win win voor iedereen", zegt Nathalie Kerfs.

Op de foto: Nathalie Kerfs (HR manager RIDGID), Marc Vandevelde (VP RIDGID) en Kristie Deckers (EHvL)