De overstap naar het hoger onderwijs betekent voor veel jongeren ook dat ze zich een stuk verder zullen moeten verplaatsen om naar de les te gaan. Sommige jongeren kiezen ervoor om op kot te gaan in hun studentenstad, maar ook voor wie elke dag naar school pendelt, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo reizen studenten vaak voordeliger met bus of trein.

Toch verkiezen heel wat studenten de vrijheid van een eigen auto. Ook de Genkse Ya-Mei Wevers is dat volgend jaar van plan. Ze wil dan graag Rechten gaan studeren aan de UHasselt. “Om met het openbaar vervoer naar de les te gaan, zou ik twee verschillende bussen moeten nemen”, zegt ze. “Maar die komen vaak te laat of soms zelfs helemaal niet. Daarom zou ik liever met de auto gaan. Omdat de rechtencampus in het centrum van Hasselt ligt, vraag ik me wel af of er voldoende parkeermogelijkheden zijn. En als ik toch met de bus zou komen, wordt er dan rekening gehouden met eventuele vertragingen?”

Studentenkorting

Bij UHasselt benadrukken ze de bereikbaarheid van de campus met het openbaar vervoer. “De campus in Hasselt ligt op 15 minuten wandelen van het treinstation en op enkele minuten van bushalte ‘Dusart’”, zegt Sarah Timmermans van de dienst communicatie. “We voorzien voor studenten bovendien een tussenkomst van 50 procent op een abonnement voor het openbaar vervoer.” Daarnaast is er voor alle studenten in Hasselt en Diepenbeek ook nog de mogelijkheid om een fiets te huren. “Via VEDO kan dat voor 25 euro per academiejaar, plus een waarborg van 70 euro.”

Wie toch met de auto naar de campus in Hasselt wil komen, kan terecht op een aantal gratis parkings. “Op de Boudewijnlaan zijn 330 parkeerplaatsen, op de P+R parking aan de achterzijde van Kapermolen kunnen 500 wagens staan”, zegt Timmermans. “Van daaruit kan je gratis de bus nemen naar het Dusartplein.” Op de universitaire campus in Diepenbeek zijn dan weer een 1.500-tal parkeerplaatsen voorzien. “Maar die plaatsen worden wel gedeeld met de hogescholen UCLL en PXL. Bovendien maken ook personeelsleden en onderzoekers van de nabijgelegen bedrijven gebruik van de parking.”

De universiteit raadt hoe dan ook aan om wel steeds tijdig in de les aanwezig te zijn. “In de rechtenopleiding die Ya-Mei overweegt, hebben studenten maar 10 tot 12 contacturen per week”, aldus Timmermans. “Je moet dus niet zo vaak op de campus aanwezig zijn. Wanneer je dan toch les hebt, ben je best wel op tijd.”

Snel en goedkoop

Ook hogescholen PXL en UCLL moedigen hun studenten aan om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te nemen. “Dat blijft nog steeds de snelste en goedkoopste weg naar de campus”, zegt Rob Declerck, medewerker studentenvoorzieningen bij PXL. “Als een bus uitzonderlijk eens te laat is, proberen we daar mild in te zijn, zeker in het begin van het academiejaar.” Bij UCLL overleggen ze bovendien regelmatig met busmaatschappij De Lijn. “Zo willen we zorgen voor een optimale bereikbaarheid van onze campussen in Diepenbeek, Hasselt en Genk”, zegt Erik De Winter, verantwoordelijk voor studievoorlichting. “Daarnaast zetten we ook in op voordelige studententarieven voor openbaar vervoer.”

Wie toch met de auto naar de hogeschool komt, blijft echter niet in de kou staan. “Samen met de stad Hasselt zorgden we dit academiejaar voor heel wat extra parkeerplaatsen die exclusief voor studenten en personeelsleden van PXL toegankelijk zijn”, zegt Declerck. Erik De Winter geeft studenten bovendien nog de tip om zoveel mogelijk te carpoolen. “UCLL beschikt over eigen parkings aan de campussen in Hasselt, Diepenbeek en Genk. Maar die zijn natuurlijk niet oneindig groot.”