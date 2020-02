Het filmpje charmeert nog steeds. De negenjarige Kim Clijsters mept vol overgave tegen een tennisbal. “Wie ik wil kloppen? Iedereen!”, vertelt ze in het interview. Haar eerste. Nog honderden exemplaren zouden volgen. Het was meer dan jeugdige overmoed. Op 11 augustus 2003 zou zij de eerste plek op de wereldranking innemen. Hoe is dat traject verlopen?