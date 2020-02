Greenyard Maaseik mag blijven dromen van de kwartfinales in de Champions League. De landskampioen won thuis met 3-1 van Ankara en zag Kazan - de concurrent voor plek twee in de poule - in Jastrzebski verliezen.

Nog voor de eerste opslag was gegeven in de Steengoed Arena, kwam er goed nieuws uit Polen overgewaaid. Jastrzebski had in eigen huis nu ook de maat genomen van zesvoudig Champions Leaguewinnaar Kazan ...