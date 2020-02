Hongaarse minister haalt in bijzijn van Jambon hard uit naar Europa

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken was woensdag in zijn persconferentie met Vlaams minister-president Jan Jambon erg scherp voor Europa. Hij noemde de lancering van de procedure in het kader van artikel 7 “een puur politieke aanval”. Die is volgens hem louter het gevolg “van een Hongaars anti-migratiebeleid dat afwijkt van de Europese mainstream”.