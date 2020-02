Modestyliste en fotografe Kate Katumbi, 22, uit Sydney, Australië, bezocht het Masai Mara-reservaat in Kenia in 2019. Kate, die op een solo-reis door Afrika was, besloot om met Snapchat-filters te spelen om het ijs te breken met de Masai die ze had ontmoet. Met dit hilarisch filmpje tot gevolg.