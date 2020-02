Alles wat u moet weten over de ‘Vlaamse Netflix’: van het aanbod tot de kostprijs

Telecombedrijf Telenet en mediagroep DPG Media slaan de handen in elkaar voor een ‘Vlaamse Netflix’, die dit najaar wordt gelanceerd. Al is die niet helemaal nieuw. De streamingdienst vertrekt van de huidige betaalformules van Telenet: Play en Play More. En van de 400.000 bestaande klanten. Maar wat betekent dat voor hen? Wat zal precies te zien zijn op die dienst? En hoeveel moet dat kosten?