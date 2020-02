Jérôme Boateng, verdediger van Bayern München, vindt dat Duitsland “een stap achteruit” heeft gezet op het gebied van racisme in voetbalstadions. “Die vaststelling shockeert me en doet me heel veel pijn”, zegt Boateng, die een Ghanese vader heeft.

Het racismedebat laait in Duitsland in alle hevigheid op, na een incident vorige week in de wedstrijd tussen Schalke 04 en Hertha Berlijn (3-2 winst na verlengingen voor Schalke) in de achtste finales ...