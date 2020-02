Via een Zwitsers encryptiebedrijf dat ze stiekem bezaten, konden de VS en Duitsland decennialang vijanden én bevriende landen afluisteren .

De gesprekken ­tussen de Iraanse moellahs tijdens de gijzeling in 1979 in de Amerikaanse ambassade. Die van het Argentijnse leger bij de oorlog met de Britten om de Falklands/Malvinas in 1982. De onderlinge ...