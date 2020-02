De piano van een Canadese virtuoze ter waarde van 177.000 euro is onherstelbaar beschadigd, nadat verhuizers het instrument lieten vallen toen ze het een opnamestudio in Berlijn buiten droegen.

Angela Hewitt is één van ’s werelds bekendste klassieke pianistes. Nadat ze in een studio in Berlijn op haar Fazioli-concertpiano een plaat had opgenomen, zou het instrument ...