Nieuwelingen Matsubara en Turay op training bij STVV: “Ik voel geen druk”

Niets dan lachende gezichten op training bij STVV. De ploeg tankte duidelijk vertrouwen na de 5-2 tegen Eupen, de ziekenboeg is zo goed als leeg en er lopen met Mohamed Buya Turay en Ko Matsubara twee ‘nieuwe’ gezichten rond. Goed voor de concurrentiestrijd in de verdediging en in de aanval. “De manier van voetballen hier bevalt me”, aldus de Japanse linksback Matsubara.