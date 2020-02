Dé kleur op straat in New York, op de rode loper en straks ook hier: kauwgomroze

Tijdens de Oscaruitreiking kon je er niet omheen en ook tijdens de New Yorkse modeweek blijkt één kleur prominent in het straatbeeld: kauwgomroze. Van kop tot teen in braaf bubblegum pink of een accentje dat je look een vleugje Barbie meegeeft: het kan allemaal.

Zondag op de 92ste uitreiking van de Oscars waren er veel witte en groene outfits te zien. Daarnaast verschenen ook veel sterren in een minder evidente kleur voor op de rode loper: roze. In tinten die spontaan beelden oproepen van grote bellen kauwgom en een standaard Barbie-outfit om precies te zijn. Sunrise Coigney, de vrouw van acteur Mark Rufalo, droeg een gelaagde empire-jurk met roze ruches, kindsterretje ging dezelfde toer in een gesloten jurk met pofmouwen in tule. Comédienne Ali Wong kleedde zichzelf als een cadeautje - incluis strik aan de achterkant van haar mousloze jurk met wijde rok.

Combinatiemogelijkheden met roze, de street style tijdens de huidige New Yorkse modeweek

Een roze jurk is perfect voor evenementen met een vleug glamour. Denk aan de aankomende lente- , communie-, en trouwfeesten. Te braaf? Je kunt de kleur die Baby Spice zich de nineties eigen maakte ook stoer dragen. Dat tonen fashion fans op de huidige modeweek in New York. Een transparante roze jas geeft wat zachtheid en tegelijk edge mee aan een stoerdere outfit, terwijl witte laarzen de look laat balanceren tussen schattig en pittig.

Spice Girl Emma Bunton en prins Charles (links)

Hoe draag je het?

Roze matcht ook perfect met zwart - denk aan de stoerheid van leer in combinatie met het zachte imago van roze voor een boeiend contrast in de outfit. Mag het nog gedurfder? Roze kan met knalrood, naar het voorbeeld van de rode pumps van Coigney. Meerdere tinten roze - van poeder en kauwgom tot fuchsia en zelfs paars - kun je ook modieus samen gooien.