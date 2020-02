Kijk zaterdagavond live naar de geel-blauwe derby tussen Termien en Wellen

De geel-blauwe derby tussen Termien en Wellen in derde amateurliga B, dat is zaterdag (19.30u) onze match van het weekend, die dus live te volgen is op onze website.

TERMIEN: Hustinx is geschorst en Cosyn is out. Bruno traint voluit. Keeper Mathice Soudant (16, ex-Sittard) zit wellicht voor eerst op bank.

1 Gian Geladé

2 Stan Croonen

3 Sven Vanoppen

5 Jerome Kroonen

6 Ramon Voorn

7 Glenn Bloemen

8 Toon Opdekamp

9 Kenneth Ulenaers

12 Pieter Jeunen

16 Steffen Pulinx

19 Kevin Philipsen

Invallers

10 Francesco Piras

11 Jarne Heleven

18 Simon Decuypere

23 Mathice Soudant

WELLEN: Penders heeft scans van zijn rug laten maken, maar de resultaten zijn nog niet binnen. Lowet blijft last ondervinden bij intensievere trainingen.

1 Alexandre Rausin

2 Arjen Dekens

3 Klaas Houben

5 Jentl Vankrunkelsven

6 Gilles Marchandise

7 Stef Heeren

8 Siegerd Degeling

10 Burak Kardes

12 Toon Lemmens

16 Barend Winkels

19 Kenny Vandebroek

Invallers

9 Dion Watson

18 Sievert Driesmans

20 Arne Ramaekers

22 Art-Jan Haex

23 Doran Gilis

Stadion: ’t Heke, Oud-Termienstraat, Genk.

Aftrap: zaterdag 19.30u.

Scheidsrechter: Jan Krieken.

DE MATCH IN DRIE CIJFERS

1: één goal. Dat was in de heenronde het verschil tussen Wellen en Termien. Ramon Voorn - die dit seizoen overigens nog maar één wedstrijd miste voor Termien - maakte toen de winning goal (0-1). Ook ditmaal belooft de geel-blauwe derby weer een dubbeltje op zijn kant te worden, want beide ploegen geven mekaar amper een duimbreed toe. Zo eindigden Wellen en Termien de jongste twee seizoenen telkens met welgeteld één punt verschil (eerst in het voordeel van KVK, dan in dat van Termien) en is het verschil in hun puntenoogst na de winterstop dit seizoen ook… één punt.

6: terwijl coach Francis Vanhamel volgend seizoen bij Wellen opgevolgd wordt door Geert Knapen, blijft Tomas Daumantas Termien wel trouw. De 44-jarige Litouwer - zelf ex-prof bij onder andere Club Brugge, Beveren en MVV - kreeg voor zijn zesde seizoen bij de Genkenaars alvast de belofte dat zijn spelerskern gericht versterkt wordt. “We hebben twee keer een ploeg samengesteld voor de top vijf en toch lijken we de eindronde voor de tweede keer mis te lopen”, reageert bestuurder Danie Ceyssens van Termien, dat op dit moment achtste geklasseerd staat. “Met de nieuwe aanwinsten mag dat niet meer gebeuren.”

10: voor rugnummer tien van Wellen wordt het straks een bijzonder duel. Burak Kardes speelt volgend seizoen immers voor… Termien. “Ik wil me tonen aan mijn ploegmaats van volgend seizoen. Ik ga gewoon mijn ding doen en als ik één op één kom met hun keeper, zal ik zeker niet missen”, lacht Kardes. “Waarom Termien? Ik wil voor de titel spelen en als ik hoor welke spelers Termien nog wil halen, hebben ze volgens mij meer ambitie dan Wellen.”

De centrale verdediger heeft nummer tien. “Ik had eerst 14. Dat nummer 10 heb ik van Sabbadini overgenomen. We hadden een keer gewisseld van nummer, hij scoorde en toen kreeg ik het niet terug.”