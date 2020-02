De Mindere trakteert vrijwilligers

Sint-Truiden - Museum DE MINDERE trakteerde z’n vrijwilligers op taart en koffie. Ere-voorzitter Herman Hansen vertelde tussendoor boeiende verhalen over z’n tijd als minderbroeder in Congo en over z’n leven als gardiaan in het klooster van Sint-Truiden. Het was gezellig én lekker.

Heb jij ook zin om als vrijwilliger aan te sluiten? Ieder van ons heeft een talent, DE MINDERE zorgt voor een ontspannende taak die bij jouw past. Zin? Stuur een mailtje naar info@demindere.be. Van harte welkom! En noteer alvast zaterdagavond 25 april 2020 in je agenda. Dan worden er vanaf 20 uur tijdens de Erfgoeddag spannende verhalen verteld in DE MINDERE, over de avonturen die de minderbroeders hebben beleefd in de 800 jaar dat ze in Sint-Truiden verbleven. Je kan die avond ook naar verhalen luisteren van Abdij Stad en Regio op de abdijsite en bij de Ursulinen kan je ook terecht voor bijzondere sprookjes verteld door Kantelink. Tot dan! De inkom is gratis. Meer info: www.demindere.be