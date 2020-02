Boels-Dolmans krijgt Belgische opvolger als sponsor: SD Worx tekent contract voor vier jaar

Het Nederlandse vrouwenteam Boels-Dolmans blijft bestaan. Nadat eerder de huidige sponsors aangaven eind dit jaar uit de koers te willen stappen, werd met het Belgische SD Worx een nieuwe hoofdsponsor gevonden. En dat voor een periode van vier jaar, tot en met eind 2024.

Boels-Dolmans is het Deceuninck - Quick-Step van het vrouwenpeloton. Met onder anderen Jolien D’hoore in de ploeg is het Nederlandse team al jaren toonaangevend in de vrouwenkoers. Verdere topnamen: Chantal Blaak, Amalia Dideriksen, Christine Majerus en zeker ook Anna van der Breggen. Groot was dan ook de verbazing toen de sponsors eerder deze winter bekend maakten aan het eind van 2020 ermee te zullen stoppen.

Proud to announce the new main sponsor for the 2021-2024 seasons !!!!@SDWorx !!!!

Read more here: https://t.co/PExufS8Bby pic.twitter.com/NvFRjZCG9E — Boels-Dolmans Cycling Team (@boelsdolmansct) February 12, 2020

Kobe Verdonck, CEO SD Worx, is opgetogen: “We zijn erg trots dat we hoofdsponsor worden van ’s werelds beste vrouwenploeg in het wielrennen. Deze samenwerking is een weldoordachte keuze: het vrouwenwielrennen krijgt steeds meer aandacht. Bovendien is wielrennen een uitermate toegankelijke en groene sport, dicht bij de mensen en internationaal geliefd bij een zeer breed publiek. De ploeg bestaat uit topsportsters van verschillende nationaliteiten. Ook zien we heel wat raakvlakken met de waarden van SD Worx: diversiteit staat bij ons hoog op de agenda, deze internationale wielerploeg houdt net als wij van winnen en zet alles op alles om de koppositie te behouden. Teamwerk en sterke individuele prestaties zijn hierbij een must. We zijn ervan overtuigd dat deze sponsoring onze naamsbekendheid verder zal versterken bij onze twee doelgroepen: werkgevers en werknemers, internationaal.”

Motiverend enthousiasme

De huidige sponsors Boels Rental en Dolmans Landscaping Group gaven tijdens de WK wielrennen in Yorkshire in september 2019 al aan dat hun sponsoring na 2020 zou stoppen, omdat ze in de afgelopen jaren hun sponsordoelstellingen ruimschoots hebben bereikt. Het team is al vijf jaar de nummer een op de UCI Ranking, terwijl van 2015 tot en met 2018 vier jaar op rij de individuele wereldtitel op de weg werd veroverd door vier verschillende rensters.

“Dat we binnen enkele maanden zo’n mooie hoofdsponsor voor liefst vier jaar wisten vast te leggen, bewijst dat we de afgelopen jaren goed werk hebben verricht”, constateert teammanager Erwin Janssen tevreden. “Wij vinden het belangrijk om een onafhankelijk vrouwenteam op het hoogste niveau te handhaven. Als een van de weinige topteams zijn wij niet verbonden aan een mannen WorldTour-formatie, waardoor onze aandacht volledig ligt bij het vrouwenteam. Wij denken met deze focus een voorsprong te hebben op andere ploegen. De investering van een succesvol bedrijf als SD Worx bewijst ook dat het vrouwenwielrennen de afgelopen jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen.”