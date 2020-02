Dit was zonder twijfel hét Limburgse doelpunt van de week

Tolga Ulupinar maakte zaterdag het doelpunt van de week op de Limburgse velden. De spits van Heusden 06 pakte op het veld van Herk B bij een verre voorzet van Luyten vanop rechts uit met een schitterende omhaal. Doelman Raymaekers was kansloos.

Voor Ulupinar was het al zijn tweede omhaal van het seizoen, want ook tegen Loksbergen toonde hij in de slotminuten zijn lenigheid. Het leverde Heusden 06 telkens geen overwinning op, het werd twee keer 2-2.

Nog leuke doelpunten gezien? Stuur ze door naar topsjot@hetbelangvanlimburg.be

Vergeet niet te vermelden om welke limburgse wedstrijd het gaat en wie het doelpunt maakt.