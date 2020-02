Coronavirus treft Belgisch luchtcargoverkeer: “Personeel weet nog van niets”

In reactie op het bericht in De Tijd dat er enkele bedrijven op Brucargo in Zaventem wegens het coronavirus economische werkloosheid riskeren, meldt vakbondssecretaris Fouad Bougrine (ACLVB) “dat het personeel hierover nog niet geïnformeerd is en hij hierover van de betrokken werkgevers snel duidelijkheid wenst”.