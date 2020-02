Maakt Phoebe Philo na Céline haar comeback met eigen label?

Phoebe Philo presenteerde in 2017 haar laatste collectie voor het Franse modehuis Céline, maar verdween daarna van het toneel. Nu doen de geruchten volop de ronde dat de succesvolle ontwerpster een eigen collectie zal lanceren.

Het is het doorgaans goedingelichte modevakblad WWD dat uitpakt met het nieuws dat er “langs beide kanten van de Atlantische Oceaan” geruchten de ronde doen over een terugkeer van Phoebe Philo naar de modewereld. Ze zou aan een nieuwe, ecologische collectie aan het werken zijn en sollicitaties aan het houden zijn voor ontwerpers om haar team te versterken. Maar ook een mogelijke toppositie bij het Frans-Tunesische huis Azzedine Alaïa cirkelt rond in de geruchtenmolen.

Voor de fans van Philo zou het in elk geval schitterend nieuws zijn. Die bleven ontgoocheld achter toen de Britse ontwerpster na tien jaar de deur achter zich dichttrok bij Céline en werd opgevolgd door Hedi Slimane, die het modehuis prompt een minder gesmaakte make-over gaf. Philo stond tussen 2001 en 2006 ook al aan het roer van Chloé, waar ze zelf Stella McCartney opvolgde.

In koelkast

Naar verluidt werkte de 47-jarige Philo al aan haar eigen collectie toen ze Chloé verliet, maar stopte ze die plannen in de koelkast omdat ze het te druk had bij Céline. Of de geruchten kloppen, valt echter nog af te wachten. Er wordt wel vaker gespeculeerd over haar terugkeer en in het verleden werd haar naam ook al gelinkt aan Burberry en Chanel, maar daar is (voorlopig) niets van in huis gekomen.