Australische hockeycoaches Alyson Annan en Colin Batch uitgeroepen tot ‘Coach van het Jaar’

De Australische Alyson Annan en haar landgenoot Colin Batch zijn bij de Hockey Stars Awards verkozen tot Trainer van het Jaar. Dat heeft de Internationale hockeyfederatie FIH laten weten. Annan staat aan het hoofd van de Nederlandse hockeyvrouwen en wint de prijs voor het derde jaar op rij. Batch, bondscoach van Australië, volgt Shane McLeod op. De T1 van de Red Lions was de voorbije twee jaar de beste (in 2017 ex aequo met Max Caldas).

De 61-jarige Batch leidde Australië in 2019 naar winst in de Pro League en het Kampioenschap van Oceanië. Batch staat sinds het einde van 2016 aan het hoofd van de Kookaburras. Hij was eerder in zijn loopbaan coach bij Dragons en nadien assistent en bondscoach van de Red Lions (tussen december 2010 en september 2012). Onder zijn leiding eindigden de Belgen op de Olympische Spelen van Londen als vijfde. Batch troeft dit jaar bij de awards McLeod af, die België nochtans de Europese titel bezorgde.

2019 FIH Coach of the Year (Women) - @alysonannan4 shares her thoughts on winning the 2019 FIH Coach of the Year (women) award.@oranjehockey @hockey_nl #HockeyStarsAwards pic.twitter.com/qKUzLVckjt — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) February 12, 2020

De 46-jarige Annan traint de Nederlandse vrouwen vanaf 2015. Sindsdien stond Oranje onafgebroken aan kop van de wereldranking en pakte het titel na titel. In 2019 wonnen Annan an co het EK en de Pro League.

De FIH maakt deze week de winnaars van de Hockey Stars Awards voor 2019 bekend. Maandag gingen Vivek Prasad en Lalremsiami uit India met de Prijs van Belofte van het Jaar aan de haal. Dinsdag kregen Red Lion Vincent Vanasch en de Australische Rachael Lynch de trofee voor beste keeper. Donderdag volgt nog de award voor Speler en Speelster van 2019. Fans, journalisten en de spelers zelf verkiezen de winnaar. Alleen de laureaten van Coach van het Jaar worden aangeduid door een expertenpanel van de FIH. (belga)