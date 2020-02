Rode Duivel Michy Batshuayi vrijgesproken in zaak rond achterstallige alimentatie

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft woensdag voetballer Michy Batshuayi vrijgesproken in een dossier rond achterstallig onderhoudsgeld. De voetballer is vader van een tweejarig meisje uit Duffel, maar zou hebben nagelaten alimentatiegeld te betalen. Het kind werd verwekt na een onenightstand in Londen. De voetballer weigerde haar te erkennen, maar werd na een verplichte DNA-test toch aangeduid als de vader. Sindsdien moet hij maandelijks 2.400 euro alimentatie betalen.