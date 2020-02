In het Antwerpse havengebied hebben de opsporingsdiensten van de douane een lading van 432,6 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën. De vondst dateert al van 6 februari, maar werd pas nu bekendgemaakt. De drugs zaten verstopt in een container die geladen was met tonijn op olie.