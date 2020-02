Diepenbeek -

Fumprock is aan zijn vijfde editie toe en viert die verjaardag met The Wolf Banes, vooral bekend van As the bottle runs dry. Voor de gelegenheid speelt Jan Van Eycken van De Kreuners mee in de band van Wimmeke Punk. Verder op de affiche: Funeral Dress, Your Highness en plaatselijk talent.