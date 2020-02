Wooden Elephant annuleert concerten

Wooden Elephant, het Britse gezelschap dat elektronische albums van Beyoncé, Radiohead en Björk speelt in klassieke bezetting, heeft op het allerlaatste moment noodgedwongen hun uitverkochte concert in Cultuurcentrum Hasselt op 14 februari en hun plek op het Winter Tales Festival in de Velinx Tongeren op 15 februari moeten afzeggen. In Hasselt worden de tickets terugbetaald en zoekt men naar een nieuwe datum. In Tongeren krijgen Isbells en de Noorse neoklassiek pianist Otto A. Totland gezelschap van Chantal Acda, die Wooden Elephant vervangt.