IJshockeyvedette Jay Bouwmeester krijgt hartaanval tijdens wedstrijd terwijl hij op de bank zit

De Canadese ijshockeyvedette Jay Bouwmeester is dinsdagavond tijdens een wedstrijd van zijn club St. Louis Blues en de Anaheim Ducks onwel geworden. Hij zakte in elkaar op de bank en kreeg onmiddellijk verzorging. Daarna werd de 36-jarige Bouwmeester naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou het inmiddels beter stellen. Het gaat om een hartaanval.

Bouwmeester kreeg de hartproblemen toen hij na een korte tijd op het ijs in de eerste periode op de bank had plaatsgenomen. Teamgenoten merkten onmiddellijk dat er iets aan de hand was en riepen de dokters erbij. Na een eerste behandeling ter plekke, werd de Canadees overgebracht naar het ziekenhuis. De match werd vervolgens gestaakt.

De wedstrijd werd gestaakt Foto: USA TODAY Sports

De St. Louis Blues, de regerende houders van de Stanley Cup, lieten weten dat bij Bouwmeester “hartproblemen” waren vastgesteld maar dat zijn toestand dankzij het snelle ingrijpen “stabiel” was.

Bouwmeester is met 1.241 NHL-wedstrijden een ervaren rot. Hij hoort tot de zogenaamde ‘Triple Gold Club’. Dat zijn spelers die naast de Stanley Cup ook olympisch goud en de wereldtitel wonnen. (belga)