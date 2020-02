Vrijwilligers Zorgende Handen zetten het jaar goed in!

Pelt - In Pelt werd er door de vrijwilligers van Zorgende Handen ism Solidariteit voor het Gezin geklonken op het nieuwe jaar. Al deze vrijwilligers zetten zich ten volle in om ouderen en zorgbehoevende personen thuis op te passen tijdens de dag of de nacht. Daarom was het nu de moment om onze vrijwilligers ook eens in de watten te leggen met een geschenkje en wat lekkers!

Heb je dag- of nachtoppas nodig? Of wil je zelf vrijwilliger worden? Neem dan zeker contact op: 011 29 10 51 of zorgendehanden@svhg.be