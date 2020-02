Gucci opent nieuw restaurant met sterrenchef Massimo Bottura

In Firenze hadden Gucci en Massimo Bottura al een restaurant geopend en daar komt nu nog eentje bij in Los Angeles. Die komt op het dak van de winkel aan Rodeo Drive in Beverly Hills te liggen.

Op 17 februari is het zover, dan openen Gucci en Massimo Bottura samen hun tweede restaurant. De driesterrenchef van Osteria Francescana in Modena sloeg eerder al de handen in elkaar met het Italiaanse modehuis om een osteria te openen in Firenze in 2018. In geen tijd had het team onder leiding van de Mexicaanse chef Karime Lòpez daar een Michelinster te pakken.

Het restaurant in Beverly Hills komt op het dak van de winkel in Rodeo Drive te liggen. De ingang bevindt zich tussen de kledingzaak voor de mannen en de vrouwen. De keuken zal er worden gerund door Mattia Agazzi onder supervisie van Bottura en de Italiaanse smaken zullen wat worden aangepast aan de Amerikaans smaakpapillen.

Samen naar school

De samenwerking tussen de sterrenchef en het modehuis lijkt wat ongewoon, maar is het niet. Marco Bizzarri, CEO van Gucci, en Bottura kennen elkaar namelijk uit hun jeugd en gingen vijf jaar met elkaar naar school. “Hoewel we in verschillende takken werken, delen we een vergelijkbare visie en passie voor schoonheid”, zei Bottura daarover.

Ondertussen doen ook geruchten de ronde dat nog meer Gucci Osteria’s de deuren zullen openen, maar dat ontkent Bottura in een interview met ‘The Wall Street Journal’. “Er komt er enkel nog eentje in Ginza in Tokio bij, maar dat wordt de laatste die wel zullen doen”, klinkt het.