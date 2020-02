Dit is de nieuwe helm en wagen van Verstappen voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Max Verstappen heeft op social media zijn helm gepresenteerd voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Daarnaast heeft Red Bull Racing woensdagochtend ook de RB16 onthuld. Dit moet de auto worden waarmee Max Verstappen dit jaar de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit wordt.

Zijn nieuwe sponsor CarNext.com krijgt een prominente plaats op zijn helm. “Op de bovenkant stond een leeuw die rood met goud was. Dit keer is de leeuw goud met rood”, zegt Verstappen in de video.

Woensdag zal Verstappen de eerste meters maken in de wagen tijdens een filmdag. Waar Red Bull de vorige jaren verraste met een aparte kleurstelling tijdens de testdagen, is de wagen nu al gelijk getoond in de standaard ‘livery’.