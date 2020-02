Werkstraf en stadionverbod voor KV Mechelen-supporter die Hitlergroet bracht

De Mechelse correctionele rechtbank heeft een 41-jarige voetbalsupporter van KV Mechelen veroordeeld tot een werkstraf van 65 uur en een stadionverbod van 3 jaar. De man stond terecht omdat hij een Hitlergroet had gebracht in de richting van Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd van 3 november. De speler was zo aangegrepen van het voorval dat hij veld in tranen verliet.