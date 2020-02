Rihanna’s lingerielabel beschuldigd van misleiden klanten

Sinds Rihanna in 2018 haar lingerielabel Savage x Fenty oprichtte, heeft ze daar niets van lof voor gekregen, tot nu. Een consumentenorganisatie in de VS beschuldigt het merk ervan zijn klanten te misleiden, schrijft ‘The New York Times’.

Rihanna richtte Savage x Fenty in 2018 op in samenwerking met de start-up TechStyle Fashion Group, die ook achter de sportlijn Fabletics van actrice Kate Hudson zit. Fabletics werd eerder al geconfronteerd met klachten over misleidende factureringstactieken en nu is ook het lingeriemerk van Rihanna in het oog van dezelfde storm terechtgekomen.

Hoewel het merk in het verleden vooral werd geprezen omdat het lingerie aanbiedt in een hele reeks maten en in de campagnes gebruikmaakt van modellen in alle kleuren en maten, wordt het nu door de non-profitorganisatie Truth in Advertising op het matje geroepen. De reden? “Het verstrikt consumenten in een net ongewenste maandelijkse kosten door een lidmaatschap op te leggen waar moeilijk aan te ontkomen valt.”

Dubbel zo duur

Wie via de website van Savage x Fenty bijvoorbeeld een beha koopt, wordt automatisch ingeschreven in een systeem met een maandelijks abonnement ter waarde van 50 dollar. Wil je het abonnement niet, dan moet je dat specifiek aanduiden. Wie dat doet, ziet de prijzen van de items in zijn virtuele mandje plots de hoogte inschieten. Sommige kledingstukken worden soms zelfs dubbel zo duur. “Zo zitten klanten vaak ongewild toch met een abonnement opgescheept”, zegt Bonnie Patten, CEO van Truth in Advertising. De organisatie ontving dan ook honderden klachten.

Savage x Fenty heeft ondertussen die aanklacht ontkend. “Deze beschuldigingen zijn vals en gebaseerd op misverstanden rond ons bedrijf”, zegt woordvoerder Emma Tully. “Wij geloven in transparantie en het is net daarom dat we regelmatig de voorwaarden van het abonnement vermelden tijdens het shoppen en in de reclamecampagnes.”