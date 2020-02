James Harden en Russell Westbrook beëindigen met Houston NBA-zegereeks van Boston

Boston weet na zeven overwinningen op rij weer wat verliezen is. De Celtics gingen dinsdagavond met 116-105 onderuit tegen Houston. Vedetten James Harden en Russell Westbrook waren op de afspraak bij de Rockets. Samen scoorden ze 78 punten.

Harden klokte af op 42 punten (plus 8 rebounds en 7 assists). Westbrook was goed voor 36 punten (en 10 rebounds). “Harden was fantastisch ... en Westbrook was fantastisch”, reageerde de verliezende Boston-coach Brad Stevens. “Die twee horen bij de beste spelers in de wereld en dat hebben ze vanavond opnieuw getoond.”

Harden & Russ combine for 78 points in the @HoustonRockets W! ??@JHarden13: 42 PTS, 8 REB, 7 AST@russwest44: 36 PTS, 10 REB, 5 AST pic.twitter.com/oomwywW9cT — NBA (@NBA) February 12, 2020

Houston verstevigde met de 34ste zege dit seizoen (tegen 20 nederlagen) zijn vijfde plaats in de Western Conference. Boston (37-16) blijft nummer drie in de Eastern Conference.

De Los Angeles Clippers verloren ondanks een sterke Kawhi Leonard (30 ptn, 9 ass) met 110-103 van Philadelphia en zien de top twee in het Westen (de Lakers en Denver) weer iets uitlopen. Het nieuwe NBA-fenomeen Zion Williamson werd topschutter voor New Orleans in de thuiswedstrijd tegen Portland. Met 31 punten, zijn beste prestatie dit seizoen, leidde de 19-jarige kolos (129 kg, 1m98) de Pelicans voorbij de Trail Blazers (138-117).

(belga)