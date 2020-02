In Beverlo hebben buschauffeurs woensdagochtend spontaan het werk neergelegd. Ze reageren daarmee op het incident in Houthalen maandag, waarbij een buschauffeur met een glasscherf werd bedreigd.

Er rijdt momenteel geen enkele bus uit vanuit de stelplaats in Beverlo. Daardoor is er hinder op 22 lijnen, voornamelijk in de regio Beringen ...