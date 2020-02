"Het ziet er naar uit dat F1-race in China ondanks coronavirus doorgaat"

Mercedes gaat gewoon door met haar voorbereidingen voor de GP van China. Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff gaat er vanuit dat de F1-race op het Shanghai International Circuit gewoon zal doorgaan.

De uitbraak van het coronavirus in China is nu al dodelijker dan de beruchte uitbraak van SARS. China stelt echter alles in het werk om de verdere verspreiding van het virus te vermijden.

Eerder raakte al bekend dat de Formule E-race in China afgelast werd terwijl er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de Formule 1-race.

Bij Mercedes gaan ze er voorlopig echter van uit dat de F1-race in China zoals gepland zal doorgaan in april. De voorbereidingen voor het afreizen naar China gaan dan ook gewoon door.

"De Formule E-race werd geannuleerd. Die race ging zo'n drie weken voor de F1-race plaatsvinden en de Formule E-race werd vorige week geannuleerd," aldus Toto Wolff volgens 'Racefans'.

"Ik hoop echter dat we naar China gaan. Ik ga weldra naar de Chinese ambassade voor mijn biometrische scan. Momenteel ziet het er dan ook naar uit dat we naar China gaan."

Volgens Toto Wolff zou het zowel voor de Formule 1, Mercedes alsook de fans erg jammer zijn indien de race niet doorgaat, al blijft de gezondheid volgens Toto Wolff uiteraard het belangrijkste.

"Niet naar China gaan zou zeer jammer zijn. De tribunes zaten er vorig jaar vol, de race was uitverkocht. China begint een zeer belangrijke markt te worden en we krijgen er erg veel trouwe fans. Bovendien hebben we erg leuke activiteiten in Shanghai. Niet naar daar gaan zou voor zowel de fans als ons niet goed zijn."

"Gezondheid komt echter op de eerste plaats en ik hoop dat ze alles onder controle krijgen," besloot Toto Wolff.

