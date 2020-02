Luc Tuymans wint Ultima voor Algemene Culturele Verdienste

Op dinsdag 18 februari worden de Vlaamse cultuurprijzen Ultimas 2019 uitgereikt in het Concertgebouw in Brugge, in aanwezigheid van minister van Cultuur Jan Jambon. De Ultima Algemene Culturele Verdienste 2019 is al bekendgemaakt: die gaat naar Luc Tuymans. Volgens de jury zet de Antwerpse schilder in 2019, na een traject van dertig jaar, een kroon op zijn werk met twee belangrijke overzichtstentoonstellingen: La Pelle in Palazzo Grassi, Venetië, en The Return in Museum De Pont, Tilburg. “Deze prijs is dan ook een hulde aan zijn actieve kunstenaarschap op het hoogtepunt van zijn kunnen.”