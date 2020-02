Een kind in stereo met grootse dromen en een radde tong. Al jaren schrijft Lieve Schatteman (46) de straffe uitspraken van zoontje Arthur (7) nauwgezet op. Die illustreerde en verzamelde de Hasseltse nu in het boekje Kleine Man .

Een kletsmajoor, een babbelkous. Lieve Schatteman (46) moet niet lang zoeken naar de treffende woorden om haar Arthur te omschrijven. “Het is een kind in stereo”, zegt de in Hasselt geboren en getogen ...