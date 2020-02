Bij hun zoektocht naar een gewond dier stuit het nazoekteam regelmatig op grenzen. Vaak moeten ze abrupt stoppen met zoeken bij een gebied waar ze niet in mogen. Daarom vraagt het team nu een vrijgeleide voor alle gebieden. “Zo moet een gewond dier niet nodeloos creperen.”

Een gewond ree of everzwijn opsporen en zo snel mogelijk uit zijn lijden verlossen, dat is het werk van het nazoekteam. Ruim 500 keer is er vorig jaar beroep gedaan op het team, en dat aantal stijgt elk ...