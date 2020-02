Fietser dood na ongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk: “Chauffeur stapte nog eerst uit”

Bij een ongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk is een fietser om het leven gekomen. Volgens ooggetuigen is de bestuurder uitgestapt om naar het slachtoffer te kijken. Het slachtoffer, een jonge man van 32, was op slag dood. “De dader is intussen gevat in Nederland”, aldus Kristof Hendrickx (N-VA), de burgemeester van Arendonk.