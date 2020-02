Woensdag waait er een vrij gure westenwind naar Limburg. Deze brengt niet meteen winter met zich mee, maar de bovenlucht is wel koud genoeg om misschien eens een winters karakter mee te kunnen geven aan de plaatselijke buitjes.

Het blijft echter overwegend droog. De kans op enkele buien is het grootst over het zuiden van de provincie. In de Ardennen kunnen er sneeuwbuien vallen, maar voor wintersport zal het niet voldoende zijn ...