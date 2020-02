Moeder wordt drie jaar na overlijden dochtertje met haar herenigd... in virtual reality

Virtual reality-technologie heeft ervoor gezorgd dat een rouwende moeder herenigd kon worden met haar dochtertje dat drie jaar geleden is overleden. In de Zuid-Koreaanse documentaire “I Met You” werd er een simulatie van de zevenjarige Nayeon gemaakt. De moeder, Jang Ji-Sung, barst in tranen uit wanneer ze haar dochtertje terug ziet.