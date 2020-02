Deze F1-bolide moet Ferrari kampioen maken: SF1000

Ferrari heeft als eerste van de topteams haar nieuwe F1-bolide voor het F1-seizoen 2020 voorgesteld. Traditiegetrouw vond de presentatie plaats in Italië, al was dat deze keer niet in de achtertuin van Ferrari.

Het was immers in het historische Romolo Valli-theater in Reggio Emilia dat Ferrari het doek van haar nieuwe F1-bolide haalde. In Reggio Emilia werd 223 jaar geleden de driekleur, die later als vlag van Italië werd gekozen, geboren.

Het historische Romolo Valli-theater vormde volgens de Scuderia dan ook de ideale locatie van haar nieuwe wagen, die geaccentueerd werd met de Italiaanse driekleur, voor te stellen.

Die nieuwe Ferrari F1-bolide luistert trouwens naar de naam SF1000, een naam die al eerder was uitgelekt, en eveneens een symboliek met zich meedraagt. Ferrari zal later dit jaar immers aan haar duizendste F1-race deelnemen.

Net als vorig jaar vormen Sebastian Vettel en Charles Leclerc het rijdersduo bij Ferrari. Leclerc bewees vorig jaar al meteen dat hij een serieuze uitdager voor Vettel was.

De Monegask veroverde vorig jaar ook de harten van de Tifosi toen hij op het circuit van Monza na een titanenstrijd met Lewis Hamilton Ferrari voor het eerst in jaren de overwinning tijdens de GP van Italië schonk.

Sebastian Vettel zijn contract bij Ferrari loopt eind dit jaar af en er wordt nu al druk gespeculeerd over een vertrek bij Ferrari en mogelijk zelfs F1-afscheid. Aan Vettel om dit jaar in de nieuwe Ferrari te bewijzen dat hij nog tot de absolute top behoort en wereldkampioen kan worden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: