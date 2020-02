Tweemaal zilver op Limburgs kampioenschap voor Duinrakkers Jump & Joy

Hechtel-Eksel - Keurgroep Duinrakkers Jump & Joy heeft zijn eerste twee Limburgse medailles binnengehaald.

Op zaterdag 8 februari mochten Stien, Anna, Milo, Kjelle en Fiene hun talenten laten zien op de wedstrijd toestelturnen C-niveau in sporthal Den Uyt in Mol. Voor Kjelle en Fiene was dit tevens ook hun wedstrijd Limburgs in de leeftijdscategorie 16 jaar. Fiene werd 4e Limburgs en Kjelle ging naar huis met de zilveren medaille, want zij werd maar liefs 2e van Limburg. Ook op zondag werd er nog geturnt, dit voor de leeftijdscategorie C12, waar Ameike en Nina op hun beurt aan het werk te zien waren.

Ook Ameike werd 2e van Limburg en kreeg hiervoor een zilveren medaille. Dat het een succesvol weekend was voor de Duinrakkers staat vast.

Op de foto van boven naar onder en vlnr

Trainsters Rosi, Eva en Pauline.

Lieke, Fiene, Hayley, Caro, Stien,

Kjelle, onze 3 schattige mascottes, Naomi,

Finne, Ameike, Nina, Anna en Milo