Voordracht over palliatieve sedatie

Ham - Op woensdag 5 februari organiseerde Neos HAM een voordracht met als onderwerp ‘Palliatieve Sedatie'. Deze heeft plaatsgevonden in het Buurthuis van Genendijk/Ham. De voordracht werd gegeven door professor Wim Distelmans.

Wim Distelmans is voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en ontwikkelde mee het Leifplan. In aanwezigheid van 141 deelnemers gaf hij een boeiende lezing van meer dan twee uur. Uit statistieken van 2015 blijkt dat van alle overlijdens 50% is toe te wijzen t.g.v. een medische beslissing. Dit vertegenwoordigt een totaal van 100.000 overlijdens.

Na deze lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen.