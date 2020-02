Soedan zal ex-president Omar al-Bashir aan het Internationaal Strafhof (ICC) overdragen, dat hem wil vervolgen voor genocide en oorlogsmisdaden in het conflict in Darfoer, zo heeft een hoge Soedanese functionaris dinsdag gezegd.

Het strafhof in Den Haag wil Al-Bashir, die sinds zijn afzetting in april 2019 vastzit, samen met drie andere verdachten berechten wegens misdaden in het conflict dat in 2003 in de regio Darfoer uitbrak ...